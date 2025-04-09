Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kayıp olan şahıs 7 gün sonra sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 1 Nisan 2025 tarihinde evine dönmeyen Ahmet Kurt için ailesi kayıp ihbarında bulundu. Günlerdir kayıp olan Kurt’u aramak için Vezirköprü Olçe Kaymakamı Özgür Kaya koordinesinde jandarma ve AFAD çalışanları tarafından arama çalışması başlatıldı. Bir süre bölgede arama çalışması yürütüldü. Çalışmalar devam ederken, Vezirköprü Orman İşletme Şefliğin’de görevli memurlar, icra edilen önleyici devlet ormanlarını koruma ve kontrol devriyesi esnasında 7 Nisan 2025 günü Taşlıyük Yaylası Derealan mevkiinde şüpheli bir şahsın koruma ekibini görüp kaçtığını fark etti. Taşlıyük mahalle muhtarı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile sözlü iletişim sonucunda kaçan şahsın 7 gündür kaybolan Ahmet Kurt olduğu tespit edildi.

Sağ olarak bulunan Ahmet Kurt, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya koordinesinde jandarma personeli tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede yapılan sağlık kontrolünde Ahmet Kurt’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.