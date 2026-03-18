Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan ayı boyunca çocukları ve gençleri geleneksel Ramazan eğlenceleriyle buluşturduklarını, ilçede 7'den 70'e Ramazan'ın sevincini paylaştıklarını söyledi.

Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Canik Şehr-i Ramazan Serüveni' kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde her akşam etkinlikler düzenlendi. Başkan İbrahim Sandıkçı, programlarla çocukları ve gençleri geleneksel Ramazan eğlenceleriyle buluşturduklarını, aynı zamanda eğitici ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir içerik sunduklarını ifade etti. Okullarda da öğrencilere yönelik özel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Sandıkçı, ailelerle bir araya gelerek Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiklerini vurguladı. Sandıkçı, 'Canik Şehr-i Ramazan Serüveni ile 7'den 70'e herkesle Ramazan'ın sevincini ve huzurunu paylaştık' dedi.

Programlar kapsamında geleneksel Ramazan kültürünün yaşatılmasına da önem verildi. Orta oyunları, sahne gösterileri ve çeşitli yarışmalarla etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Sandıkçı, Hacivat-Karagöz gösterilerinden bilim etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan programların özellikle çocuklar ve gençler için buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Kurulan etkinlik çadırlarında her akşam farklı mahalle sakinleriyle bir araya geldiklerini belirten Sandıkçı, asırlık Ramazan geleneklerini yeni nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını kaydeden Sandıkçı, çocukların neşesi ve ailelerin ilgisiyle etkinliklerin daha da anlam kazandığını sözlerine ekledi.