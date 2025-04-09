Siirt’te 61. Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Millet Kıraathanesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, etkinlikle kitap okumanın önemine dikkat çekmek istediklerini söyledi. Tekin, "Bu yıl 61. gerçekleştirmiş olduğumuz kütüphane haftasını çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Bugünkü programımız kapsamında gençlerimizle ve kütüphane okuyucularımızla kitap okuma etkinliği yaptık. Kitap okuma etkinliğimizde de asıl amacımız hem kütüphanemizin yapmış olduğu çalışmaları gençlerimize göstermek hem de onları bir nebze de olsun tabletten, bilgisayardan, telefonlardan uzaklaştırmaktı. Gayemiz bu amaçla onları kitapla buluşturmaktı. Bu hafta içinde yapacağımız söyleşilerle, sinema gösterimleriyle ve çeşitli aktivitelerle haftamızı kutlayacağız. Bu anlamda katılım sağlayan gençlerimize, okuyucularımıza teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

Öğrenci Alperen Türkoğlu ise "Kitap okuma etkinliğine katıldık. Bu tip etkinlikler daha fazla yapılabilir. Ben şahsen çok sevdim. Gayet güzel bir etkinlikti. Herkese tavsiye ediyorum. Siirt’te de bu tip etkinliklerin yapılmasını isterim’’ dedi.