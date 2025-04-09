Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kent genelinde hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki kapasiteyi 382’den 4 binlere çıkarmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, Haziran ayına kadar sokaklarda sahipsiz hayvan kalmamasını hedeflediklerini söyledi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kent genelindeki hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sahipsiz hayvanların toplatılması, rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi ile ilgili çalışmalara bayram öncesinden itibaren başladıklarını belirten Yavuz, Karabük Belediyesi, Safranbolu Belediyesi ve Eflani Belediyesi’ne ait 3 dekarlık alanda 382 kapasiteli geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunduğunu hatırlattı.

Yavuz, Karabük Valiliği koordinasyonunda yapılan çalışmalarla, mevcut alanın 50 dekara çıkarılacağını ve barınak kapasitesinin 4 bine ulaşacağını aktararak şunları söyledi:

"Hem vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği hem de can dostlarımızın daha sağlıklı ve uygun yaşam alanlarında yaşaması bizim için çok kıymetli. Çalışmalarımızı bu anlamda devam ettiriyoruz. Bundan sonra da can dostlarımızın sokaklarda uygun olmayan şartlarda yaşamalarını istemiyoruz."

Yavuz, hedeflerinin Haziran ayı başına kadar Karabük’ün sokaklarında sahipsiz hayvan bırakmamak olduğunun altını çizdi.