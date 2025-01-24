Samsun İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) tarafından 2024 yılında 207 bin 465 haneye 2 milyar 23 milyon 754 bin TL yardım yapıldı.

İl SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında, Vali Yardımcısı V./Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayırseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yardımlar, harcamalar, kaynak talepleri ve iadeleri, projeler, hane ziyaretleri, engelli/dezavantajlı hane ziyaretleri, 2025 yılında yapılacak işler ve izlenmesi gereken yol haritası görüşüldü.

Vakıf tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında 21 bin 723 haneye 72 milyon 890 bin TL aile yardımı, 15 bin 631 haneye 37 milyon 458 bin TL gıda yardımı, bin 400 haneye 8 milyon 480 bin TL barınma yardımı (onarım, yapım), 12 bin 100 haneye 24 milyon TL eğitim yardımı, 17 bin 400 kişiye 14 milyon 707 bin TL şartlı eğitim yardımı, 5 bin 100 kişiye 4 milyon 800 bin TL şartlı sağlık yardımı, 14 bin 200 kişiye 554 milyon TL engelli aylığı (engelli aylığı-engelli yakını aylığı), 12 bin 557 kişiye 537 milyon 741 bin TL yaşlı aylığı, 42 bin haneye 71 milyon 774 bin TL elektrik tüketim desteği, 8 bin 575 haneye 13 milyon 677 bin TL doğalgaz tüketim desteği, 46 bin haneye 558 milyon 386 bin TL Türkiye aile destek programı yardımı, 14 bin 521 haneye yakacak yardımı kapsamında 12 bin 4 ton kömür dağıtımı yapıldı. VEFA (Yaşlı Evde Bakım) Projesi kapsamında bin 140 haneye evde bakım temizlik hizmeti verildi. Proje kapsamında 15 milyon 214 bin 180 TL kaynak kullanıldığı ifade edildi. Samsun’da 2024 yılında vakıfların öz kaynaklarıyla 69 bin 765 haneye 206 milyon 754 bin TL, merkezi yardımlarla 137 bin 700 haneye 1 milyar 817 milyon TL, toplamda ise 2 milyar 23 milyon 754 bin TL yardım yapıldı.

Öte yandan konu hakkında yapılan açıklamada, “2024 yılı Aralık ayında Samsun genelinde 9 bin 483 engelli hanesi ziyaret edilmiş, yardım talebi olan bin 553 hanenin aynî ve nakdî talepleri 6 milyon 903 bin TL kaynak kullanılarak 2025 yılı Ocak ayında karşılanmış, ayrıca vatandaşların diğer kurumlarla ilgili talepleri de ilgili kurumlara iletilmiştir” denildi.