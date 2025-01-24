Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, dünya çapında ürtiker hastalarının teşhis ve tedavisinde mükemmeliyet standardı sunan, 44 ülkeden yaklaşık 170 merkezin yer aldığı UCARE (Ürtiker Referans ve Mükemmeliyet Merkezi-Urticaria Centers of Reference and Excellence) ağına kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan NEÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Dursun, UCARE sertifikasının; kliniklerin fiziki imkanlarından hekimlerin bilgi düzeyine, tanı ve tedavi süreçlerinden bilimsel çalışmalara kadar pek çok kriteri kapsadığını ve ana bilim dalı olarak tüm kriterleri başarıyla karşıladıklarını vurguladı. Prof. Dr. Recep Dursun, konuşmasını şöyle sürdürdü: “UCARE, ürtiker alanında dünya standartlarında bir sertifikasyon ağıdır. Merkezimizin bu sertifikayı almaya hak kazanması hem hastalarımıza sunduğumuz hizmet kalitesinin hem de uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalarda sağladığımız başarının bir göstergesidir. Kliniğimizde ürtiker hastaları, deneyimli araştırma görevlisi doktorlarımız ve uzman öğretim üyelerimizin eşliğinde titizlikle değerlendirilmektedir.”

“Hasta bakımı ve bilimsel alanda olumlu etkileri olacak”

UCARE programına dahil olmanın yalnızca bir başlangıç olduğunun altını çizen Prof. Dr. Dursun, “Bu sertifikasyon sayesinde uluslararası ürtiker çalışmalarına aktif olarak katılacak, diğer merkezlerle bilgi paylaşımında bulunarak hasta bakım hizmetlerimizi daha ileri noktalara taşıyacağız. UCARE ağı içinde yer almak, bilgi birikimimizi artırmamıza ve öğrendiklerimizi hastalarımıza en iyi şekilde yansıtmamıza imkan sağlayacak. Bu vesileyle, başvuru sürecinde başta hocalarımız Prof. Dr. Munise Daye, Doç. Dr. İlkay Özer, Doç. Dr. Selami Aykut Temiz olmak üzere, tüm Dermatoloji Kliniği ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ürtiker nedir?

Halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker, kaşıntılı, kızarık, kabarıklarla seyreden bir hastalık. Hastaların bir kısmında ürtikere göz kapağı, dudak gibi vücut alanlarında şişlikler ile karakterize anjiyoödem eşlik ediyor. 6 haftadan kısa süren akut formu toplumun yüzde 20’sini etkilerken, 6 haftadan uzun süren formu kronik ürtiker olarak kabul ediliyor.