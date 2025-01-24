UEFA, Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan mücadelede takımının ilk golünü atan İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky’nin asker selamı vermesine ilişkin yaptığı incelemede Kanichowsky’e kınama cezası verdi.

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Beşiktaş’ın, Macaristan’ın Debrecen kentinde oynadığı ve 3-1 kaybettiği Maccabi Tel Aviv maçında takımının ilk golünü kaydeden İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, gol sevincinde İsrail bayrağını gösterip asker selamı vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu da bunun üzerine Gavriel Kanichowsky’nin attığı golün ardından verdiği asker selamının siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’ndan, söz konusu oyuncu ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istedi.

Gerekli incelemesini tamamlayan UEFA, Gavriel Kanichowsky’e kınama cezası verdi.