Samsun’da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam, cankurtaranlarca sudan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Taflan Camii Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Karadeniz’e giren 75 yaşlarındaki Abdullah P., akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan yaşlı adam, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullah P.’yi kurtarmak için denize atlayan yakını Mehmet P. de dalganın kayalıklara çarpması sonucu ayaklarından yaralandı. Hastaneye gitmek istemeyen Mehmet P.’ye ambulansta ilk müdahalesi yapıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.