ANDA Derneği Samsun Şubesi, hem afet bilinci eğitimi düzenledi hem de Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir’i ziyaret etti.

Harita Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi’nde gerçekleştirilen "Afet Bilinci Eğitimi"ne, Şube Başkanı İbrahim Özdemir ve oda üyeleri katıldı. ANDA Derneği eğitmenleri tarafından verilen ve 1,5 saat süren eğitimde, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi ve alınması gereken tedbirler aktarıldı. Eğitim programı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Vali Yardımcısı Bozdemir’e ziyaret

ANDA Derneği Samsun Şubesi Başkanı Coşkun Arslan ve yönetim kurulu üyeleri ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 28 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete’deki atama kararıyla Samsun Vali Yardımcılığı görevine getirilen Bilal Bozdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, derneğin insani yardım ve arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi paylaşılırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.