Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin 11-14 yaş aralığındaki gençlere özel Gesi Kamp Merkezi’nde gerçekleştirdiği İngilizce Yaz Kampı yoğun ilgi gördü.

KAYSERİ (İGFA) - Kamp boyunca İngilizce dersler, açık hava maceraları, sanat ve el sanatları, spor ve takım mücadeleleri, müzik, dans ve eğlence performansları, öğrenme, keşif ve buluş aktiviteleri ile dolu dolu zaman geçiren gençler, memnuniyetlerini dile getirdi.

İngilizce konuşma, anlama, kavrama becerilerinin çeşitli aktivitelerle desteklendiği kampa gösterilen yoğun ilgi nedeniyle tekrarı yapılacak.

Gesi Kamp Merkezi’nin doğal cazibesiyle gençlere hem eğitim hem de dinlenme imkanı sağlayan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gençlerimizle güzel bir etkinliğe daha imza attık. Onların kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz İngilizce Yaz Kampı ile gençlerimiz hem eğledi hem öğrendi. Kursumuza gösterilen yoğun ilgi bizleri memnun etti. Daha çok gencimizin kamptan yararlanması adına biz de tekrarını yapmaya karar verdik. 01-05 Eylül tarihleri arasında kursumuzun tekrarını yapacağız. Tüm gençlerimizi bekliyoruz. Gençlerimiz geleceğimiz, her zaman yanlarındayız.” ifadelerini kullandı.

01-05 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Melikgazi Belediyesi İngilizce Yaz Kampı için başvuru yapmak öğrenciler; www.melikgazi.bel.tr adresine tıklayabilir; ya da 0530 253 91 91 numaralı hatla irtibata geçebilirler.