Çameli Belediyesi, ilçenin ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla üst yapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Çameli Emecik Mahallesi de üst yapıyı belediye kendi imkanlarıyla yenilenerek güvenli ulaşım sağladı.

Çameli Belediyesi ekonomik olarak tasarruf etmek ve daha kaliteli işçilik yapıldığından emin olmak için kendi üst yapı çalışmalarını kendisi yapıyor. İlçede ki ulaşımı ağını güçlendirmek ve güvenli hale getirmek için başlattığı üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son yapılan üst yapı yenileme çalışmalarında Emecik Mahallesinin engebeli ve bozuk yolları yenilendi.

Çalışmalara yakından takip eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli Belediyesi olarak ilçemizin yol ve ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha kaliteli ulaşım imkânı sunmak için çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Emecik Mahallemizde gerçekleştirilen asfalt döküm çalışmaları başarıyla tamamlandı. Asfalt çalışmalarında belediyemize ait araç, iş makineleri ve asfalt kamyonumuzla tamamen kendi imkânlarımızı seferber ederek, öz kaynaklarımızla hizmet üretiyoruz" ifadelerini kullandı.