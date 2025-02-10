Samsun’da olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Şubat Salı günü 6 ilçedeki bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Şubat Salı günü 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde bazı okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. 19 Mayıs ilçesinde Kösedik Kuşkayası İlk ve Ortaokulunda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği; Kösedik, Aydınpınar, Yeşilyurt, Cerekli, Fındıklı, Elmaçukuru, Yeşiltepe, Kuşkayası Kalık, Düzköy, Düzköy Değirmengüney ve Çiftlik mahallelerinden taşıma kapsamındaki temel eğitim, ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ile İmam Hatip Ortaokulu’na gelen öğrenciler ve özel eğitim öğrencilerinin ise 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Alaçam ilçesindeki Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulu’nda eğitime ara verilirken, Gökçeağaçoymağı Mahallesi’nden gelen taşımalı öğrencilerin izinli sayılacağı kaydedildi.

Asarcık ilçesinde ilçe merkezi dışındaki taşıma merkezi ve birleştirilmiş sınıflı okullarda eğitim öğretime ara verildiği, ilçe merkezine taşıma yoluyla eğitime gelen öğrencilerin de izinli sayılacağı belirtildi.

Çarşamba ilçesinde Gülören İlkokulu’nda eğitime ara verildiği, taşımalı sistemle Yeşilalan, Yeşildere, Deyincek ve Selimiye mahallelerinden okula gelen öğrencilerin de izinli sayılacağı ifade edildi.

Ladik ilçesinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, Salıpazarı ilçesinde Konakören, Tahnal İlk ve Ortaokulu’nda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, aynı bölgelerden ilçe merkezine gelen taşımalı öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Ayrıca eğitime ara verilen okul ve ilçelerin isimlerinin hava şartlarına göre güncelleneceği ifade edildi.