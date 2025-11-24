Samsun'da uyuşturucu suçundan 16 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi yine uyuşturucu ile yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada M.B.'nin (30) ikametinde arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramalarda 8,2 gram sentetik kannabinoid, 0,12 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 16 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.B. gözaltına alındı.

Hükümlü hakkında adli işlem başlatıldı.