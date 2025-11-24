Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde düzenlenen ve ana teması 'Yapay Zekâ ve Dijitalleşme' olan PROJEX 1. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Ödül Töreni etkinliğinde stant açarak gençler ve akademik çevreyle bir araya geldi.

Samsun Üniversitesi tarafından, Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun Avrupa İşletmeler Ağı paydaşlığında, Teknoloji Transfer Ofisi organizasyonunda, TÜBİTAK desteği ve TR83 Bölgesi'ndeki üniversitelerin katılımıyla düzenlenen, 'PROJEX 1. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Ödül Töreni' yoğun bir katılımla gerçekleşti. Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun Avrupa Birliği Bilgi Merkezi de ana teması 'Yapay Zekâ ve Dijitalleşme' olan etkinlikte stant açarak gençler ve akademik çevreyle bir araya geldi. Etkinlikte, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı'nın amacı, Samsun AB Bilgi Merkezi'nin faaliyetleri ve Avrupa Birliği'nin sunduğu fırsatlar hakkında katılımcılara bilgi verildi. Samsun TSO AB Bilgi Merkezi uzmanları ayrıca, üniversite öğrencilerine gençlik fırsatları ve diğer AB destekli projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

'AB Bilgi Merkezi, gençleri uluslararası fırsatlarla buluşturuyor'

Etkinliğe katılan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, öğrencilerin Samsun Avrupa Bilgi Merkezi'nin standına ilgisinden oldukça memnun kaldıklarını belirterek, '1997 yılından bu yana odamız bünyesinde faaliyet gösteren Samsun AB Bilgi Merkezi, kamuoyunun Avrupa Birliği ile ilgili konulardaki bilgi ihtiyacını karşılamayı ve doğru, objektif bilgi akışı sağlamayı hedefliyor. Burada, böylesine vizyoner ve geleceğe yön veren bir programın içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Samsun AB Bilgi Merkezi, önümüzdeki dönemde de gençler, akademisyenler ve sivil toplumla iş birliği içinde bilgilendirme faaliyetlerini sürdürecek' dedi.