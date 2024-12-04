Her yaştan öğrenciye verdiği eğitimlerle dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (SABİTEM), Türkiye’nin birçok ilinden üniversite öğrencilerinin de tercihi oluyor. SABİTEM 2024 yılında 22 üniversiten çok sayıda öğrenciyi ağırlayarak teknik ve mesleki eğitim verdi, tecrübe paylaşımı gerçekleştirdi.

Yangın, kaza ve afetlerde başarılı müdahale gücüyle sık sık isminden söz ettiren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi eğitim çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (SABİTEM) her yaştan öğrenciyi ağırlayarak uygulamalı ve pratik eğitimlerle farkındalık oluşturuyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine eğitim veren merkezi, farklı şehirlerdeki üniversitelerde itfaiyecilik eğitimi alan öğrenciler de sıklıkla tercih ediyor. Şehir dışından gelen üniversite öğrencilerine konaklama hizmeti de veren merkez, 2024 yılında 22 üniversiteden çok sayıda öğrenciyi ağırladı. Ayrıca eğitim için Samsun’a gelen öğrenciler Odak Samsun otobüsleriyle de şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini de keşfetme fırsatı buluyor.

SABİTEM üniversite öğrencilerine deneyimlerini aktarıyor

Türkiye’nin itfaiyecilerinin yetişmesine katkı sunmaya devam eden SABİTEM’in bu haftaki misafirleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri oldu. 1 hafta sürecek eğitimde öğrencilere hem teorik hem de pratik eğitim veriliyor. Eğitimlerle üniversite öğrencileri bilgilerini pekiştiriyor ve yeni deneyimler kazanıyor.

“İtfaiye teşkilatımız ile gurur duyuyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “İtfaiye teşkilatımızın başarılarıyla ve gücüyle gurur duymaya devam ediyoruz. İtfaiye teşkilatımız bir taraftan tüm olaylardaki başarılı müdahaleleri ile dikkat çekerken bir taraftan da eğitim noktasında önemli bir misyonu üstleniyor. Ekibimizin başarısı farklı şehirlerin de dikkatini çekiyor. Her yaştan öğrenciyi ağırlayan ve eğitim veren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezimiz (SABİTEM) farklı illerdeki üniversitelerin de tercihi oluyor. Burada ekibimiz öğrencilere tecrübelerini ve bilgi birikimlerini aktarıyor. Öğrencilerimizi itfaiye teşkilatımızda ve şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.