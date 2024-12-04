Beylikdüzü’nde İSKİ’nin çalışması sırasında yol çöktü, hafriyat kamyonu devrildi Beylikdüzü’nde İSKİ’nin çalışması sırasında yol çöktü, hafriyat kamyonu devrildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince kent merkezi ile Vize, Babaeski, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kent merkezi ile Vize, Babaeski, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler serbest kaldı.

Kaynak: iha