Kırklareli’nde jandarma ekiplerince kent merkezi ile Vize, Babaeski, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kent merkezi ile Vize, Babaeski, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler serbest kaldı.