Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en zor günlerinde yanında olmayı sürdürüyor. Belediye, cenaze hizmetlerine ek olarak artık kabristanlara ulaşım ve taziye çadırı desteği de veriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetleri kapsamında yıkama, kefenleme, mezar tahtası ve mezar kazımı gibi tüm işlemleri ücretsiz gerçekleştiriyor. Yeni uygulamayla birlikte, cenaze yakınlarına mezarlıklara ulaşım imkânı ve taziye çadırı kurulumu desteği de sunulmaya başlandı.

Cenaze namazının şehir merkezinde kılınmasının ardından aile bireyleri, belediye tarafından sağlanan araçlarla 17 ilçedeki kabristanlara güvenli bir şekilde ulaştırılıyor. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların acılı günlerinde ulaşım sorununu ortadan kaldırarak kolaylık sağlıyor.

Taziye çadırları, birlik ve dayanışma ortamı oluşturarak acının paylaşılmasına katkı sağlıyor. Ayvacık, Terme, Salıpazarı, Alaçam, Kavak, Ladik, Asarcık, Havza, 19 Mayıs, Tekkeköy ve Yakakent ilçelerinde cenaze sahiplerinin talebi doğrultusunda ev önüne veya uygun bir alana çadır kuruluyor. Böylece aileler, taziye sürecinde misafirlerini daha rahat ağırlayabiliyor.

7/24 esasına göre çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ücretsiz yıkama, nakil ve defin hizmetlerinin yanı sıra, cenaze gününden bir gün sonra taziye ziyaretinde bulunarak ailelere manevi destek veriyor. Ziyaretlerde belediyede görevli din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak acılı ailelerin yanında olunuyor.

Vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin tüm cenaze hizmetlerinden Alo 188 hattı üzerinden yararlanabiliyor.