Sanatsal, kültürel ve sportif birçok alanda gençlerin gelişimini destekleyecek projeleri hayata geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 15-20 yaş arası genç erkekleri, Mersin Silifke Maliye Kampı’na uğurladı.

Pursaklar Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Gençlik Kampı programı kapsamında yeni bir kafileyi daha yola çıkardı.

Pursaklar Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama töreninde gençlerle tek tek sohbet eden Başkan Çetin, onlara verimli, keyifli ve bol aktiviteli bir kamp dönemi diledi.

"Başvuru yapan herkesi gönderdik çok şükür"

Gençlik Kampı’nda gençlerin birkaç gün gönüllerince eğlenme fırsatı bulacağını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin:

"Gençlerimizin sosyal yönlerini güçlendirmek, yeni dostluklar kurmalarını sağlamak ve doğayla iç içe bir ortamda keyifli vakit geçirmelerine vesile olmak için bu kampları düzenliyoruz. 15-20 yaş arası genç erkekleri Silifke kampına uğurladık. Başvuru yapan herkesi gönderdik çok şükür. Sağ salim gidip gelin, benim delikanlı canlarım. Her şey gençlerimiz için. Onların yüzlerindeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz. Pursaklar’da geziler, kamplar, etkinlikler önümüzdeki günlerde kesintisiz devam edecek" dedi.

Gençler, kamp boyunca çeşitli sportif faaliyetlerin yanı sıra kültürel geziler, doğa yürüyüşleri ve takım çalışmalarıyla unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Pursaklar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen kamp, hem eğlenceli hem de öğretici içerikleriyle gençlerin ufkunu genişletmeyi amaçlıyor.

Pursaklar Belediyesi, yıl boyunca farklı yaş gruplarındaki gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerle gençlerin yanında olmaya devam edecek.