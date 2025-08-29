Samsun’un Alaçam ilçesinde 15 dakika arayla aynı noktada meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Her iki kaza da güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk kaza, Sinop istikametine seyir halinde olan Uğur T. idaresindeki 55 ACD 595 plakalı otomobilin, Yenice mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki bisiklet sürücüsü Salih A.’ya çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Salih A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu kazadan sadece 15 dakika sonra, aynı mevkide ikinci bir kaza daha yaşandı. Yine Sinop yönüne ilerleyen Mehmet D. yönetimindeki 55 AJN 654 plakalı kamyon, önünde seyir halinde olan Abdurrahman B.’nin kullandığı 57 LA 307 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu yaralanan hafif ticari araç sürücüsü de sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.