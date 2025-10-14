Hatay’da alevlere teslim olarak yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde bulunan müstakil evde yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyürken Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Soğutma çalışması gerçekleştirilen ev kullanılmaz hale geldi.