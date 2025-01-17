Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında ‘Sözleşmeli Tarımsal Üretim’ toplantısı yapıldı.

Salihli İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Salihli ekonomisinin tarım ve tarım sanayine dayalı olması, bu alanda zaman zaman yaşanan arz talep dengesindeki problemler, çiftçilerin ürünlerini değerinde satamaması, sanayicilerin hammadde temininde zorluklarla karşılaşılması nedeniyle, sağlıklı bir arz güvenliği sağlamak ve üretim potansiyeli yüksek olan ürünleri yetiştiren üreticilerin bir araya gelerek, sözleşmeli üretim modeliyle üretim yapmaları sağlanmak amacıyla bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, toplantıda sağlıklı bir arz güvenliği sağlamak amacıyla konserve, turşu, kurutulmuş ve dondurulmuş gıda sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile üretim potansiyeli yüksek olan başta kuru domates olmak üzere, salçalık domates, bezelye, biber, patlıcan, lahana, karnabahar, ıspanak, çilek gibi ürünler hakkında sunum yaptı.

Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, OSB Başkanı Muhittin Bilget’in yanı sıra üreticiler katıldı.