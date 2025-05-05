Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, kamu kurumları ile vatandaşlar arasında köprü görevi üstlenmek amacıyla hizmet yürüten Açık Kapı’da vatandaşların taleplerini tek tek dinledi.

Vatandaşlarla iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla Kaymakamlık girişinde hizmet veren Açık Kapı birimini ziyaret eden Kaymakam Ali Güldoğan, tek tek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Güldoğan, ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.