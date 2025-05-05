Yunusemre ilçesinde, nikah tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, evlenmek için 05.05.2025 tarihini tercih etti.

Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan 15 çift, mutluluklarını taçlandırarak hayatlarını birleştirdi. Evliliklerini özel bir günde gerçekleştirmek isteyen çiftler, bu tarihi aylar öncesinden seçtiklerini belirtti. Unutulmaz bir başlangıç yapmak adına 05.05.2025 tarihini seçen çiftler unutulmaz tarihte mutluluklarını paylaştı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, hayatını birleştiren çiftleri kutlayarak, "Böylesine özel bir tarih bularak hayatını birleştiren çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Değerli çiftlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve sevgi dolu bir hayat sürmelerini diliyorum." dedi.