Manisa’nın Salihli ilçesinde öğrenciler hazırladıkları gösterilerle baharın gelişini coşkuyla kutladı.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri, baharın gelişini coşkulu bir törenle kutlandı. Törende konuşan Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürü Merdan Çakır, 21 Mart Nevruz gününü içine alan haftanın Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası olarak kutlandığını belirterek, "Toplumlarda barış, kardeşlik, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin hakim olmasında ortak kültürel değerlerin önemi büyüktür. İşte baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı da paylaşımcı ve bütünleştirici niteliğiyle engin Türk coğrafyasında yaşayan tüm topluluklar tarafından binlerce yıldır büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.. Nevruz, Türkün yeniden tarih sahnesine çıkışını, esaretin asla kabul edilemeyeceğini, dağların yırtılıp engin coğrafyalara taşınacağını ifade eden binlerce yıllık Türk bayramıdır. Baharın müjdecisi ve toprağın uyanışının bayramı olan bu gün, birliğimizin yegâne unsuru olarak durmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk de ’Dili bir, inancı bir, özü bir soydaşlarımıza sahip çıkmalıyız’ diyerek 1922’de Ankara’da düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılmıştır. Nevruz programının hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerim ile piyano konseri sunan özel öğrencimiz Görkem Çınar Çelik’e teşekkür eder, Nevruz (İlkyaz) Bayramımızı kutlarım" dedi.

Programda, şiirler, oratoryo ve müzik gösterilerinin yanı sıra nevruz geleneklerinden olan yumurta tokuşturma ve semeni dansı yer aldı.