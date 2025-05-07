Manisa’nın Salihli ilçesinde insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların kaldırılmasına yönelik toplantı düzenlendi.

Salihli’de, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında kamu düzenini korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla metruk binalara yönelik ‘Metruk Binalar Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sorumluluk alanında bulunan metruk binalara ilişkin çalışmalar gözden geçirilerek, yıkılmaları, idari ve adli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması ve bu binalara girişleri engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantıda ayrıca son bir ay içerisinde metruk binalarla ilgili yapılan çalışmalar ele alındı.