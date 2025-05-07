Muğla’nın Ula ilçesi sınırlarında bulunan Gökova Körfezi’nde yapılan denetimlerde yasak av araçlarına el konuldu.

Su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Ula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile koordineli şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, 4 ticari balıkçı gemisi kontrol edildi.

Denetim sırasında, avcılığın yasak olduğu alanda tespit edilen 2 adet sepet türü av aracına el konuldu. Yasa dışı avcılığın önlenmesi ve deniz ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.