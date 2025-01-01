Manisa’nın daha yaşanabilir ve güvenli bir kent olabilmesi için hizmetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 ilçenin tamamında 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürerek yıpranan köprü korkuluklarını yeniliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Manisa’nın dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında zaman içerisinde yıpranan korkulukların bakımları gerçekleştiriliyor, ömrünü tamamlayanlar korkuluklar yenileriyle değiştiriliyor. Bu kapsamda Üçpınar, Kırkağaç Gelenbe, Akhisar Erdemli, Aşağıçobanisa-Hacıhaliller mahallelerinde köprü korkuluklarının bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Hacıhıdır Mahallesinde Salihli-Gördes karayolu üzerinde bulunan köprünün korkulukları yenilenirken, Alaşehir’e bağlı Alhan Mahallesinde bulunan ve çevre mahalleler tarafından da yoğun şekilde kullanılan köprüde korkuluk montajı yapıldı.

Nisan ayından bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 12 köprünün korkuluklarının bakım, onarım ve imalat işlemi tamamlanarak köprü geçişleri vatandaşlar için daha güvenli hale getirildi.