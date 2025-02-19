Sakarya’da etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle okullar 2 gün tatil edildi.

Sakarya’da yarın ve Cuma günü etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle şehir genelinde resmi ve özel okullarda eğitime iki gün ara verildi. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü Sakarya’da yoğun kar yağışı ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü ve 21 Şubat 2025 Cuma tarihinde 2 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kreş ve anaokulunda çocuğu bulunan kadın personel (sağlık, güvenlik, 112 Acil Çağrı ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.) Malul, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.