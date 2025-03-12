Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Karasu ilçesinde ulaşım yatırımlarını yerinde gören Başkan Alemdar, yeni projeler için önemli mesajlar verdi. Alemdar, “Mavi ve yeşilin buluştuğu, şehrimizi turizm alanında temsil eden Karasu ilçemizdeki Darıçayırı ve Paralı Mahallerimizi birbirine bağlayan grup yolunu ilçe belediyemizle birlikte tamamlıyoruz.İlçe merkezi girişi de yeni kavşak ile güvenli hale taşınıyor. Hayırlı olsun” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karasu’da devam eden ulaşım projelerini yerinde inceledi.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte ilk olarak Darıçayırı ve Paralı mahalleleri arası ulaşımı için hayata geçirilen yol çalışmasında son duruma ilişkin bilgi alan Başkan Alemdar, daha sonra ise İstiklal Caddesi’nde sürdürülen altyapı, üstyapı, yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi.

Altyapısı hazırlanıyor

Darıçayırı ve Paralı Mahallerini birbirine bağlayacak çalışmada Karasu Belediyesi’nin sürdürdüğü altyapı işlemlerinin ardından asfalt işlemleri de Büyükşehir marifetiyle gerçekleştirilecek.

Kesintisiz ulaşım

Alternatif grup yolunu yerinde inceleyen Başkan Alemdar, “Bölge halkının uzun süredir gündeminde olan alternatif grup yolu projesi ile güvenli ve konforlu ulaşımı ilçe belediyemizle birlikte Karasu’ya kazandırıyoruz. Olumsuz hava şartlarında tehlike arz eden grup yoluna alternatif bir ulaşım sağlayarak kesintisiz ulaşımı bölge halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“Üzerimize düşeni yapacağız”

Ziyaretlerine devam eden Başkan Alemdar, “Güzel ilçemiz Karasu’nun eski giriş çıkışlarından İstiklal Caddesi’nde sürdürülen altyapı, üstyapı, yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarını yerinde gördük. Karasu Belediye Başkanımız İshak Sarı güzel bir çalışmaya imza atıyor. İlçeye yeni bir giriş kazandırıyor. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak kavşak düzenleme kısmında üstümüze düşeni yapacağız. Büyükşehir- ilçe belediyesi ayırt etmeden hizmet anlayışı ile turizm ilçemiz Karasu’yu daha güzel hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.