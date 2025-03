İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayında ekmek ve pide üretim ve satışı yapılan işletmeleri mercek altına aldı. 152 işyeri sıkı bir denetimden geçirildi. 8 işyerine idari yaptırım uygulandı.

Halk sağlığını koruma adına farklı iş kollarına yönelik denetim faaliyetlerini ara vermeksizin sürdüren İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında ekmek ve pide üretimi ile satışı yapan iş yerlerine yönelik sıkı bir denetim atağı başlattı. Toplamda 152 işyerinin kontrolden geçirildiği denetlemelerde, 8 işyerine idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

‘’Halkımızın huzur ve esenliği için denetimler devam edecek’’

Denetimlere ilişkin İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "On bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesi nedeniyle ilçemizde faaliyet gösteren ekmek fırını ve ekmek satış noktalarına yönelik denetimler icra edilmiştir. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen, gramaj, fiyat etiket ve tarife vs. konularında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında 67 ekmek fırını ve 85 unlu mamul ve ekmek satış yeri olmak üzre toplam 152 işyeri kontrol edilmiştir. Özellikle eksik gramaj ve fiyat tarifesi bulundurmayan 8 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve esenliği için her alanda çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam etmektedir."