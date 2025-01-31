Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangın güvenliği denetimlerini sıklaştırarak öğrenci yurtlarını mercek altına aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonundaöğrenci yurtlarında yangın güvenliği denetimleri gerçekleştirdi.

Yangın söndürme sistemleri, acil çıkış yolları ve yangın tüpleri detaylıca inceleyen itfaiye ekipleri, yurtların yönetim ekiplerineyangına müdahale bilgilerini paylaştı. Bu eğitimler, olası bir yangın durumunda tüm işletmelerin müdahaleye hazır hale getiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen yurt denetimlerinde, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası risklere karşı önlem almak için çalışmalara ağırlık verildi.

Denetimler kapsamında yangın söndürme sistemleri, acil çıkış yolları, yangın merdivenleri, alarm sistemleri ve yangın tüplerinin durumu detaylı şekilde denetlendi.

ÖZEL VE KAMUSAL İŞLETMELER

Yapılan bu çalışmalarla şehrin dört bir yanında hizmet veren özel ve kamusal işletmelerin, olası bir yangın durumuna hazır olması sağlanıyor.

Yangına müdahale ve tahliye planlarının en etkin ve hızlı şekilde sağlanması için tüm ayrıntılar, Büyükşehir İtfaiyesi tarafından aktarılıyor.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak bu tür denetimleri düzenli olarak sürdürüleceğiz. Yangın güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak, konunun ciddiyetini doğru şekilde kavramak tüm vatandaşlarımız için büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerin güvenliği için yurt yönetimlerine gerekli hassasiyeti göstermeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. Farklı sektörlere yönelik denetimlerimiz devam edecek” denildi.