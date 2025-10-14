Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, atletizm, judo ve taekwondo branşlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ordu Yarı Maratonu’nda Ali Turan altın madalya, Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda Ece Zurnacı gümüş madalya kazanırken Ecrin Yılmaz ise Taekwondo milli takımına davet edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, üstün performanslarla şehrin spordaki gücünü hem ulusal hem de uluslararası arenada zirveye taşımaya devam ediyor. Atletizm branşında mücadele eden Büyükşehirli sporcu Ali Turan, Ordu’da düzenlenen 1. Ordu Yarı Maratonu’nda 65-69 yaş kategorisinde birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Judo branşında mücadele eden Sakarya Büyükşehirli Ece Zurnacı, Yozgat’ta gerçekleştirilen Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda +75 kilo kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya ile kürsüye çıkmayı başardı.

Taekwondo Türkiye Şampiyonu unvanını taşıyan Ecrin Yılmaz ise, 25-26 Ekim tarihlerinde Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenecek ve 2028 Olimpiyat Oyunları’na puan veren Drakula Open G1 müsabakası için milli takımdan davet aldı.