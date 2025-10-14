"Bayim Olur Musun-Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı" için geri sayım başladı. Altın Emlak Global de gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak ve bu alanda kendi işinin sahibi olmak isteyen girişimcilerle buluşmak üzere fuardaki yerini aldı.

Bu yıl 23’üncüsü 16-19 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan "Bayim Olur Musun - Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı", girişimcilere yeni yatırım ve iş fırsatları sunuyor. Dünyanın en büyük franchise fuarlarından biri olan ve Türkiye franchise sektörünün nabzını attığı bu organizasyon, gıdadan emlak sektörüne, eğlenceden turizme, franchise ve markalı bayilik sisteminin tüm oyuncularını tek bir çatı altında topluyor.

Sürdürülebilir ve profesyonel bir iş modeli

Gayrimenkul sektöründe yenilikçi franchise fırsatlarının adresi olan Altın Emlak Global de gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak ve bu alanda kendi işinin sahibi olmak isteyen girişimcilerle buluşmak üzere fuardaki yerini aldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Şirket olarak, gayrimenkul danışmanlık sektöründe hem güçlü bir marka çatısı altında faaliyet göstermek hem de kendi işinin sahibi olmak isteyen girişimcilere önemli avantajlar sunuyoruz. 27 yılı aşkın sektör tecrübemiz, teknolojik altyapımız ve eğitim desteklerimizle yatırımcılara kârlı, sürdürülebilir ve profesyonel bir iş modeli imkânı sağlıyoruz. Franchising sistemimiz kapsamında girişimcilerimize sadece marka gücü değil, aynı zamanda operasyonel destek, dijital pazarlama altyapısı, eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlıyoruz. Böylece yatırımcılarımız, rekabetin yoğun ve kazancın sürekli yükselişte olduğu gayrimenkul pazarında fark oluşturma imkânı elde ediyor" diye konuştu.

"Yoğun ilgi bekliyoruz"

Fuarda ziyaretçilerin yoğun ilgisini beklediklerini belirten Altın Emlak Global Genel Müdürü Olcay Selvi ise franchise modeline ilişkin şunları kaydetti: "Altın Emlak Global ailesine katılan her yatırımcı, sadece bir ofis sahibi olmuyor; aynı zamanda dijital dönüşümün ve yenilikçi iş süreçlerinin merkezinde yer alıyor. Geliştirdiğimiz özel yazılımlar, mobil uygulamalar ve dijital eğitim platformları sayesinde, gayrimenkul danışmanlarımızın her an yanındayız. Amacımız, markamızla birlikte büyüyen ve kazanan bir franchise ağı oluşturmak."

Yapılan açıklamaya göre, halihazırda 13’ü yurt dışındaki 9 ayrı ülkede olmak üzere 150’den fazla temsilciliği olan Altın Emlak Global, fuar süresince franchise temsilcilik açmak isteyenlere franchise bedelinde yüzde 25 indirim fırsatının yanında, iş modeli tanıtımları ve birebir görüşme imkânları sunacak. Girişimciler, markanın temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak franchise süreçleri hakkında detaylı bilgi alabilecek. Firma, fuar alanında Salon A G-09 numaralı stantta girişimcileri bekliyor olacak.