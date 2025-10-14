Samsun’un İlkadım Belediyesi tarafından okullarda başlatılan Atık Pil Toplama Kampanyası’nda en çok atık pil toplayan Kalkancı İlkokulu birinci oldu.

İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak amacıyla 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ilçedeki okullarda "Atık Pil Toplama Kampanyası" başlatmıştı. İlkokul ve ortaokullarda düzenlenen kampanya kapsamında Kalkancı İlkokulu, en çok pil toplayan okul oldu. Yunus Emre Ortaokulu kampanyada en çok pil toplayan ikinci okul olurken; Gazipaşa İlkokulu ise en çok atık pil toplayan üçüncü okul oldu.

Kampanyaya katılan tüm okullara duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak daha yeşil bir dünya, daha temiz bir çevre için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıfır atık ve çevre bilinci konularının küçük yaşlardan başlayarak öğrenilmesi ve ailelere de evlatlarımız aracılığıyla ulaştırılmasını sağlamak amacıyla okullarımızda Atık Pil Toplama Kampanyası başlatmıştık. 2024-2025 eğitim-öğretim yılını kapsayan kampanyamıza ilçemizdeki ilkokul ve ortaokullarımız katılım sağladılar. Tüm okullarımıza ve öğrencilerimize duyarlılıklarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kampanyamızda en çok pil toplayan okul Kalkancı İlkokulu oldu. Bu noktada okulumuzun kıymetli öğrencilerini, öğretmenlerini ve idarecilerini tebrik ediyorum. Dereceye giren diğer okullarımızı da kutluyorum. İnanıyoruz ki gelecek nesillerimize daha temiz bir dünya bırakmak bizlerin elindedir" dedi.