Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı TCSG-310 botu bugün Marmaris’te halkın ziyaretine açıldı.

Sabah saatlerinden itibaren Marmaris Belediye Limanı’nda yoğun ilgi gören bot, özellikle çocukların gözdesi oldu. Botun teknik özelliklerini merakla dinleyen minikler, TCSG-310 Bot Komutanı Çağrı Çanakçı ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Vatandaşlar, etkinlik boyunca Sahil Güvenlik botunu yakından inceleme, görevli personelden bilgi alma ve teşkilatın görev alanları hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

Sahil Güvenlik botuna ziyaretler bugün saat 17.00’ye kadar devam edecek.