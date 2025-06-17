Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen II. Sağlıklı Yaşamın Anahtarları Sempozyumu: Eski Çağlarda Sağlık ve Günümüzde Çölyak Farkındalığı gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda ki programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, sempozyumu toplumsal katkı projesi olarak düzenlediklerini belirterek ‘Eski Çağlarda Sağlık ve Günümüzde Çölyak Farkındalığı’ gibi hem tarihi derinliği olan hem de güncel bir sağlık sorununa ışık tutan sempozyumda bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Çalışkan, "Günümüzde eski çağlardaki tedavi yöntemleri yerini; modern, bilimsel araştırmalara dayanan, kanıta dayalı tıp uygulamaları almıştır. Sempozyumun ana başlıklarından çölyak da bunlara en güzel örnektir. Çölyak hastalığı buğday ve arpa gibi tahıllarda yer alan gluten proteinine karşı oluşan, ince bağırsakta hasara yol açan kronik bir otoimmün hastalıktır. Toplumda yeterince tanınmamış, sıklıkla yanlış teşhis edilmiş bir durumdur. Bu sempozyum geçmişin bilgelikleri ile günümüzün bilimsel gelişmelerini harmanlayarak sağlıklı yaşam için gerekli anahtarları bize sunacaktır" şeklinde konuştu.

"Çölyak hastalarını önemsiyoruz"

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, sağlığı insanların en değerli varlığı olarak tanımlayarak artan çölyak hastalığını konuşmak üzere bir arada olduklarını dile getirdi. Belediye olarak halkın güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için 9 halk ekmek büfesinde glutensiz ekmek satışına başladıklarını, her yıl Ramazan ayında çölyak hastalarına gıda kolisi hediye ettiklerini söyledi. Düzce Belediyesi olarak çölyak hastalarını önemsediklerini belirten Kılıç, programın önemli bir farkındalık oluşturacağını söyledi.

"Gittikçe artan bir hastalık"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, sempozyumun adında olduğu gibi oldukça anahtar bir konuda katkı sunduğunun altını çizdi. Sağlığın insan hayatındaki önemine değinen Sözbir, çölyak hastalığının gittikçe arttığını ifade ederek Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin sempozyumla toplumsal katkısının çok değerli olduğunu vurguladı. Çölyak hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmanın ve kamuoyuna duyurmanın önemli olduğunu dillendiren Sözbir, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımcılar bilgilendirildi

Açılış konuşmalarının ardından programın sunumlar bölümüne geçildi. Programın ilk konuşmacısı İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Savaş Gür, "Nedir Bu Çölyak Dedikleri? Gluten Dokununca Çölyak mı Olunuyor?" başlıklı sunumunda, çölyak hastalığının nedenleri, belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi yolları hakkında önemli bilgiler paylaşırken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Balaban, "Çölyak Dışı Gluten Duyarlılıkları" hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Glutensiz diyete başlamadan önce çölyak hastalığıyla ilgili mutlaka test yaptırılması uyarısında bulunan Balaban, tıp hekimlerinin gözünden konuyu özetledi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Birsen Sarıcı ise, "Otoimmün Hastalıklarda Gıda Güvenliğinin Önemi" ile ilgili dikkat çekici tespitlerde bulundu. Hititolog-Müze Araştırmacısı Mine Çiftçi, "Hitit Çivi Yazılı Belgeler’e Göre Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri" konusunda sunumunu gerçekleştirirken, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde görevli Arkeolog Aynur Talaakar, "Geçmişte Buğday", yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde görevli Arkeolog Nurgül Kocakahya Yıldız, "Tıbbın Mucidi: Asklepios", Hemşire Filiz Elif Samancı ise "Çölyaklının Penceresinden Glutensiz Bakış" başlıklı sunumlarıyla farklı bakış açılarının geliştirilmesine ve çölyak farkındalığı oluşturulmasına katkı sağladı.