KIRŞEHİR (İHA) – Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen ’Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ programının ilk uygulaması; Kırşehir’de Hürriyet İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını ve sağlık okuryazarlığı düzeyinin artırılmasını hedefleyen program; okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak önce teorik, ardından uygulamalı eğitimleri kapsıyor. Programın Hürriyet İlkokulu’ndaki açılış etkinliğine; okul yöneticileri, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında okul bahçesine kurulan Aile Hekimliği, Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite, Kişisel Hijyen, Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma, UMKE, Geleneksel Çocuk Oyunları ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında çocuklara yönelik çeşitli interaktif etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar; kurulan istasyonları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Sağlık çalışanlarının yürüttüğü bilgilendirici ve eğlenceli etkinliklerle çocuklara sağlıklı yaşam davranışları kazandırılması amaçlandı.