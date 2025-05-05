UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinin mimarisi Erasmus+ çerçevesinde Mısır’da tanıtıldı.

Karabük Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Serap Sevgi, Erasmus+ KA171 Personel Hareketliliği kapsamında Benha Üniversitesinde ders vererek Safranbolu’nun geleneksel konut mimarisini ve kültürel miras koruma yaklaşımlarını Mısırlı öğrencilere aktardı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Serap Sevgi, Erasmus+ KA171 Personel Hareketliliği kapsamında Mısır’daki Benha Üniversitesi Mimarlık Bölümünde ders verdi.

Ev sahibi üniversiteden Dr. Mohamed Ahmed Rezk Aly Al-Sherbiny’nin eşlik ettiği programda, Giza Piramitleri ve yarışma projesiyle dikkat çeken Yeni Mısır Müzesi ziyaret edilerek tarihi yapı teknikleri, arkeolojik keşifler ve koruma yaklaşımları yerinde incelendi.

Benha Üniversitesinden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ise Karabük Üniversitesi ve Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi tanıtıldı; ayrıca akademik iş birliği lmkanları görüşüldü.

Dr. Öğr. Üyesi Serap Sevgi, mimari tasarım stüdyolarında öğrencilere geri bildirimde bulunarak Kahire’nin tarihi bölgelerine yönelik tasarımlar üzerine değerlendirmeler yaptı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Safranbolu evleri üzerinden Anadolu’nun geleneksel konut mimarisi öğrencilere aktarıldı.