Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) düzenlenen kariyer söyleşisinde, hemşirelikte yönetim alanındaki kariyer fırsatları ve sağlık hizmetlerinde liderliğin önemi ele alındı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından, Hemşirelikte Yönetim dersi kapsamında "Sağlık Bakım Hizmetlerinin Yönetimi" konulu kariyer söyleşisi gerçekleştirildi.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Dekan Yardımcısı Güngör, sağlık hizmetlerinin yönetimi alanının hemşirelik mesleğinde giderek artan bir öneme sahip olduğunu ve bu alanın önemli bir kariyer fırsatı sunduğunu vurguladı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müslüm Kuzu, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Güngör, Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tuğba Aydın Yıldırım, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Program çerçevesinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Müyesser Demir ve yönetim ekibinde yer alan koordinatörler Hatice Gökkaya, Nurcan İnal, Melek Kaya ve Zeynep Madak konuk konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, kendi kariyer yolculuklarını ve yöneticilik deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, sağlık hizmetlerinde liderlik ve yönetim becerilerinin önemine dikkat çektiler.