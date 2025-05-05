Karabük Üniversitesi(KBÜ) öğrencileri, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenen SineKültür Kısa Film Festivali’nde iki belgesel filmle finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen SineKültür Üniversiteler Arası Kısa Film Festivali’nde, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinin iki ayrı belgesel filmi finale kalma başarısı gösterdi.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Cam Adam" ve "Doğan" adlı belgesel filmler, güçlü hikâyeleri ve etkileyici sinematografileriyle jüri üyeleri tarafından finale layık görüldü.

"Cam Adam" belgeseli, Adana’da yaşayan ve "cam kemik" hastalığına rağmen hayat mücadelesini sürdüren Zekeriya Ünal’ın yaşam öyküsünü konu alıyor. Filmin yönetmenliğini Ahmet Hakan Kurt, görüntü yönetmenliğini Yusuf Karaaslan üstlenirken; film ekibinde ayrıca Kerim Demirtaş, Tolga Yüksel ve Tunahan Mirza Gülen görev aldı.

"Doğan" adlı belgesel ise Çankırı’da yaşayan ve görme engeline rağmen kendi yaşamını başarıyla sürdüren Doğan Yurt’un hayatına odaklanıyor. Bu belgeselin yönetmenliğini ise Enes Sirkeci, görüntü yönetmenliğini de Süleyman Yıldız üstlenirken; film ekibinde Buğra Karadeniz, Fidan Çaça, Gülüzar Sur ve Damla Kaya yer aldı.

"Cam Adam" ve "Doğan" adlı belgesel filmlerin akademik danışmanlığını ise Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Türten yaptı.

Festival, 14-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi’nde düzenlenecek. Üç gün sürecek olan festivalde finalist filmlerin gösterimleri yapılacak, atölye çalışmaları ve söyleşiler gerçekleştirilecek.