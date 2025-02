Ankara Kedisi Yaşatma ve Koruma Merkezi tarafından yıllık safkan 100 yavru Ankara kedisi sözleşme karşılığında sahiplendiriliyor. Kedilerin ise 8 kuşaktan beri soyağacı tutuluyor.

Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, Dünya Kedi Federasyonu tarafından onaylı safkan Ankara kedilerine özel bakım veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından koruma altına alınan Ankara Kedisi Yaşatma ve Koruma Merkezi’nde Ankara kedilerini tanıtma, çalışma, neslinin devamı ve çoğaltılması sağlanıyor. Tesiste yaklaşık 50 Ankara kedisi bulunuyor.

Ankara kedilerinin bakımlarına ve sahiplenilmesine ilişkin bilgiler veren Pursaklar Belediyesi Ankara Kedisi Koruma, Yaşatma ve Tanışma Merkezi Sorumlusu ve Veteriner Teknikeri Ayşegül Korkmaz İHA muhabirine bilgi verdi.

Korkmaz, eşleşme döneminde erkek kedileri dişi kedilerle yan yana getirdiklerini belirterek, "Hepsinin ayrı kafesi var normalde yıl boyu. Erkeklerimiz ayrı, dişilerimiz ayrı duruyor. Bunun sebebi tek eşli olarak ürüyorlar, hepsinde çip var, kimlik belgeleri var. Biz şecereli olarak onların soyunun devamını sağlıyoruz, soy ağacı tutuyoruz. Şu ana kadar 2017’den beri yaklaşık 7-8 kuşaktır, hepsinin annesi, atası, dedesi belli" dedi.

Tesiste ayrı ayrı 6 bölüm olduğunu ve kedilerin bakımlarına ilişkin bilgi veren Korkmaz,

"Tesisimizde 6 bölümümüz var. Bu bölümler dişi yetişkinler, dişi gençler, erkek bölümleri, yavrulu anne bölümleri, doğumhane. Bunların her gün rutin temizliği, dezenfektanı yapılır. Tuvaletleri temizlenir, mamaları tazelenir, su kaplarındaki sular dökülür, yenileri konulur. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Düzenli bunlar yapılır. Ayrıca günlük yine çalışanlarım ve benim tarafımdan oyun saatlerimiz var. Kedilerin sosyalleşmesi açısından girip onlarla oynuyoruz, vakit geçiriyoruz. Aynı zamanda bu bir sağlık kontrolü. Yani bizimle oynamayan, bir köşede oturan kedi de sorun olduğunu düşünüp onu takip alabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yıllık 100 yavru kontenjanımız var"

Her sene yaklaşık 100 yavru kontenjanları olduklarını ifade eden Korkmaz, "100 yavru sahiplendirebiliyoruz. Bunun için de tesiste kullanılan mamadan 2 paket yani 20 kilo mama istiyoruz. Mamayı getiren kişiler yavru sahiplendirme döneminde istediği yavruyu seçip alabiliyor. Ama öncelikle her sene yaptığımız şöyle bir uygulama var. Her sene Ocak ayında liste açıyoruz. Bizden o sene içinde yavru almak isteyen vatandaşlarımız bizim tesisimizi arayıp listeye isimlerini yazdırıyorlar. Biz de yavrularımız olup büyüdükçe yani 2 ay anne sütü aldıktan sonra 2,5-3 aylık civarı ismini yazan vatandaşları arayıp yavrunuzu gelip seçip teslim alabilirsiniz diyoruz. Mamalarını veriyorlar, kedilerini alıyorlar. Kedilerini alırlarken de bir sözleşme imzalatıyoruz. Kedinin bilgilerini içeren bir sözleşme bu. Annesi, babası yazılı, doğum tarihi yazılı. Ayrıca bu sözleşmede şöyle ibarelerimiz de var. Ankara kedisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından koruma altında bir kedidir. Yurt dışına çıkışı yasaktır. Her türlü sağlık ve bakımından sonra, bundan sonra aldığınız tarihinden itibaren siz sorumlusunuz. Kedinin güvenliği ve bakımı için elinizden geleni yapmalısınız. Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti yasaları müdahale edecektir" diye konuştu.

Kedileri sahiplendikten sonra takiplerini yaptıklarını ve ağır yaptırımları olduğunu söyleyen Korkmaz şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi biz 2017’den bu tarafa çip takıyoruz kendi kedilerimize. Hem soy takibi açısından hem de verdiğimiz zaman, sahiplendirdiğimiz zaman kedinin kimliği ve kimde olduğu belli olsun diye. 2022 yılından itibaren bu işi Tarım Bakanlığı online hale dönüştürdü. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı’nda herhangi bir veterinerliğe gittiğinizde kendi kedinizin kayboldu diyelim, çip numarasını vererek ya da biri bulduğunda onu bir veteriner kliniğine götürüp çip okuyucusuyla çipini okuttuğu zaman kedinin sahibine, bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla isteyerek çipli bir kediyi asla sokağa atamıyorsunuz. Bunun bir para cezası var. Bu çip uygulaması hem kediler için çok güzel bir güvence çünkü sokağa atılma tehlikesinden kurtuldular. Hem de birçok yapılan sağlık rutini uygulamaları çip üzerinden, kimlik bilgileri üzerinden takip edilebiliyor."

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Meryem Mete Benamer, "Ankara’da ve Türkiye’de tek olan Ankara Kedisi Koruma, Yaşatma ve Tanıtım Merkezimize hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Sevimli dostlarımızla birlikte güzel bir gün geçirmenizi, çocuklarımızla birlikte güzel bir gün geçirmeniz için sizleri davet ediyoruz. Aileler çocuklarının hayvan sevgisini desteklemek için buraya da gelebilirler. Veteriner hekimimizin eşliğinde birlikte dokunabilirler, sevebilirler. Hatta buradan sahiplenebilirler" şeklinde konuştu.