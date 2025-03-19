Deprem sonrası ciddi ekonomik kayıplar yaşayan esnafın, tüccarın ve sanayicinin toparlanma mücadelesinin sürdüğünü belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Deprem bölgesi olarak faizsiz ve uzun vadeli kredi desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Halkbank Bölge Koordinatörü görevine atanan Tuncay Baytaşoğlu, beraberinde Bölge Ticari ve KOBİ Tahsis Yöneticisi Vahap Serhat İlhan, Bölge Ticari ve KOBİ Pazarlama Yöneticisi Birol Öztürk ve Şube Müdürleriyle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Odanın yönetim ve meclis üyeleriyle görüşen Baytaşoğlu, iş insanlarının taleplerini dinledi.

Esnafın, tüccarın ve sanayicinin deprem sonrası ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Halkbank Bölge Koordinatörü Sayın Tuncay Baytaşoğlu ve heyeti Odamızda ağırlıyoruz. Üyelerimizin beklentilerini ve sorunlarını istişare etme fırsatı bulduk. Kendilerine nazik ziyaretleri ve iletilen sorunlara gösterdikleri samimi yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Malatya iş dünyası olarak deprem sonrası ciddi ekonomik kayıplar yaşadık. Üyelerimiz hala toparlanma mücadelesi gösteriyor. Beklentimiz olan onca desteğin başında finans desteği geliyor. Şehrimizin ekonomik ve sosyal açıdan daha hızı toparlanabilmesi adına özellikle kamu bankalarımızın üyelerimize sunacakları destek ve kolaylıklar büyük önem taşıyor" dedi.

Deprem bölgesi olarak faizsiz ve uzun vadeli kredi desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "Merkez Bankası politika faizini son olarak 2,5 puan düşürerek yüzde 42,5’e çekti. Böylelikle politika faizi 3 ayda 7,5 puan inmiş oldu. Bankalar mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıtıyor, ancak ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. Kredi faizleri hala yüzde 50 seviyesinde Bankaların, indirim kararını kredi faizlerine yansıtarak süreci desteklemelerini bekliyoruz. Deprem bölgesi olarak faizsiz ve uzun vadeli kredi desteğine ihtiyacımız var. Hükumetimizden ve finans sektöründen talebimiz kredi musluklarını açmalarıdır. Şemsiye yağmur yağarken lazım" diye konuştu.