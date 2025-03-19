Kocasinan Belediyesi, ilkbaharın gelmesiyle birlikte fidan ve ağaç dikim sezonunu başlattı. Hasancı Mahallesi ve Kuşçu bölgesinde gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliğiyle binlerce fidan ve ağaç toprakla buluşturuldu. Sezonun hayırlı olmasını dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, son 10 yılda 965 bin ağaç dikerek rekor kırdıklarını ve 2025 yılında 100 binden fazla ağacı tekrar toprakla buluşturarak bu rekoru yineleyeceklerini belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla ‘Yeni bir yemyeşil Kocasinan’ inşa ettiklerini belirterek, "Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Özellikle bahar ayları, bizler için ağaçların dikilmesi, parklarımızın yeniden yeşillendirilmesi ve cıvıl cıvıl güzellik demek. Hasancı’nın çevresi ile Kuşçu bölgesinde ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Birçok noktada ilçemizi daha yeşil hale getirmek için aralıksız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz. Son 10 yılda ise 965 bin ağaç diktik. Ayrıca, fidanlığımız ve seramızın altyapısını güçlendirerek daha fazla yeşil alan oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni ağaçlandırma alanları oluşturuyoruz. Mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız yatırımlar hem bugüne hem de geleceğimize yöneliktir. Yeni sezon şimdiden hemşehrilerime hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalar sayesinde Kocasinan nüfusunun iki katından fazla ağaç dikildiğini belirterek, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı, hedeflenen 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor kıracaklarını da sözlerine ekledi.