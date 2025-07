Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Levent Tesisleri’nde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Çalışma arkadaşları Ugan ile ilgili anılarını paylaşırken, duydu dolu anlar yaşadı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan için TSYD Levent Tesisleri’nde tören düzenlendi. Törene Sabri Ugan’ın ailesinin yanı sıra, meslektaşları, dostları ve sevenleri katıldı. Törende çalışma arkadaşları ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır da konuşma yaparak, duygularını paylaştı.

Ersin Düzen: "Hiçbir zaman unutmayacağız"

Açılış konuşmasını yapan sunucu ve spiker Ersin Düzen, Sabri Ugan’ın yüzündeki tebessümü her zaman gördüklerini belirterek, "Ağabey kavramı sadece aynı kandan olmak değildir. Onu biz de hem birlikte olduğumuz dönem hem sonrasında Sabri ağabey çok güzel şekilde yaşattı. Bize çok destek oldu, bizim bu meslekte başarılı olmamız için her zaman eli bizim omzumuzdaydı. Özellikle Ertem ve benim, Sabri ağabey dediğimizde hep bizim yanımıza koştu. Star TV’de çalıştığımız 8 senelik dönemde bir kez olsun dahi aramızda ne bir kırgınlık oldu, ne bir kırıcı cümle kullandık. Saygımızı ona her zaman gösterdik. O bize içten kalbiyle, samimiyetiyle hep bize sarıldı. Allah ondan razı olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız. Sabri ağabey ile anılarımız demek kahkahalar demek. Yüzündeki o tebessümü her zaman gördük. En zor zamanlarımızda dahi bize gösterdi" ifadelerini kullandı.

Ertem Şener: "11. katta hayat dersi verdi"

Spiker Ertem Şener ise "Stüdyoya yine önce o girdi" diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti:

"Önce bana bırakın derdi, siz arkamdan gelirsiniz derdi. Benim terim daha kurumadı. 1,5 ay önce ben annemi kaybettim. Annemden sonra Sabri ağabeyin bu acısı iyice sırtımı ıslattı. Annemden sonra herhalde ‘kimseye bu kadar ağlamam’ diyordum. 2 gündür bizim Ersin ile yaşadıklarımız çok başka. Sabri ağabey için bir belgesel yapılacaksa adı mutlaka, ’11. kattaki o gülen adam’ olmalı. 11. katta hayat dersi verdi. Ölümünden 1 hafta önce video çekti. Bana söz verdirdi ‘kimseye söylemeyeceksin’ dedi. Ölümüne 1 hafta kala bile yoğun bakım odasının yanında güldürüyordu. Bize çok başka şeyler öğretti."

Cem Yılmaz: "Güzel anılarımdan bir parça koptu gitti"

Böyle bir anda konuşmanın çok zor olduğunu vurgulayan spor spikeri Cem Yılmaz da, "İkimizin de meslekteki o ilk yıllarında yaşadıklarımız, anılarımız o kadar çok ki. Hayatımın son 30 yılın tamamında Sabri Ugan hep anılarımda. Şu an o güzel anılarımdan bir parça koptu gitti. İnanmak çok zor. Son anına kadar o pozitif enerjisini korudu. Servis içinde birlikte çalıştığımız yıllarda, gerginlik yaşadığımız içimizde tek bir insan vardı. O itidal olan, gülen, pozitif enerjisiyle ortamı yumuşatan; Sabri Ugan’dı. İçimizdeki pozitif enerji oydu. Bugün güzel enerjiyi sonsuz yolculuğuna uğurluyoruz. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Ozan Çakır: "Duruşuyla, efendiliğiyle çok olumlu izler bıraktı"

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, merhum Sabri Ugan için duygularını şu şekilde aktardı:

"Hepimiz için konuşmanın zor olduğu bir gün. Birçok organizasyonda kendisiyle çalışma fırsatı buldum. Tüm anlarda güler yüzünün eksik olduğuna hiç şahit olmadım. Kendisi işini en iyi şekilde yapmakla kalmayıp, çevresindekilerin de en iyi şekilde işlerini yapmaya motive eden bir enerjiye sahipti. Özellikle bizim yaş grubumuzda da meslek hayatındaki duruşuyla, efendiliğiyle çok olumlu izler bıraktı. Herkesin sevgisini kazandı. Özellikle iletişimde, spor bilimlerinde okuyan öğrencilerimiz tüm programlara iştirak etmesinden, onlara gösterdiği yakından ve mütevazı kişiliğinden bahsettiler. Çok olumlu birikmiş anılar bıraktı."

Doruk Ugan: "Onun o güzel tebessümünü kendime saklayacağım"

Sabri Ugan’ın oğlu Doruk Ugan da törene katılım sağlayanlara teşekkür ederek, "Bana aile için konuşursun dediklerinde bir yazı hazırla dediler ama babam nefret eder kağıttan okumamı. Der ki, ‘2 sayfayı ezberleyemedin mi oğlum’, yada doğaçlama yapamıyor musun? Aynısını meslektaşlarına da söylüyormuş. Promterları kaldırmış. Bizim baba-oğul güzel bir ilişkimiz vardı. Ben küçükken babam beni hiç yanından ayrılmazdı. Biraz işimiz var derdi. Önemli değil derdim. Çünkü haberleri hazırlıyorlardı. Gece programında uyuya kalacağım bir koltuğum vardı. Babamın ardından gelen yazıları okuyorum. Ne kadar nazik, ne kadar zarif, ne kadar naif olduğundan bahsediyorlar. Meslektaşlarına nasıl dokunduğunu anlatıyorlar. Bu bir evlada kalabilecek en güzel şeydir. Bir yazı yazdım ama onu okuyamam, babamı bir A4’e sığdıramam. Babam izleyenlerinin hafızasında sesiyle kalacak. Onları çocukluklarına götürecek, gençliklerine götürecek. Ben de naifliği ile kalacak. Onun o güzel tebessümünü kendime saklayacağım. Sizler de meslektaşları olarak onun nezaketini devam ettireceksiniz. Umarım ona iyi bir yol arkadaşlığı yapmışımdır" cümlelerine yer verdi.

Doruk Ugan, konuşmasının ardından Ertem Şener ve Ersin Düzen’e sarılarak duygu dolu anlar yaşandı.

Konuşmaların ardından Sabri Ugan için helallik alınarak, dua edildi. Merhum Ugan’ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Sakarya’da bulunan Emirdağ Mezarlığı’na defnedilmek üzere yola çıktı.