Muğla Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede çevre dostu ve kalıntısız biyoteknik yöntem olan feromon tuzak uygulamasını Köyceğiz’de başlattı. Uygulama Dalaman, Ortaca, Bodrum ve Datça’da da devam edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek, ihracatta yaşanan kalıntı sorunlarının önüne geçmek ve üreticiye ilaçsız mücadele imkânı sunmak amacıyla Akdeniz meyve sineğine karşı feromon tuzak uygulamasını başlattı. Biyoteknik mücadele yöntemi olan feromon tuzaklarla, zararlının üreme döngüsü kırılarak kimyasal ilaç kullanımı azaltılıyor.

Çalışmaların bir sonraki adresleri Dalaman, Ortaca, Bodrum ve Datça olacak

Çalışmaların ilk adımı Köyceğiz ilçesinde atılırken, uygulamanın önümüzdeki günlerde Dalaman, Ortaca, Bodrum ve Datça ilçelerinde de sürdürülmesi planlanıyor. Büyükşehir ekipleri üreticilere uygulamalı destek verirken, sahada sinek popülasyonunun takibi ve erken müdahale hedefleniyor.

Ayhan: "Kalıntı problemi ihracatı olumsuz etkiliyordu"

Köyceğiz Zaferler Mahalle Muhtarı Seren Ayhan, "Muğla Büyükşehir Belediyesi sadece feromon değil, donla mücadele gibi birçok alanda bize destek oluyor. Özellikle ihracat yaptığımız ürünlerde yaşadığımız kalıntı problemi ciddi ekonomik kayıplara neden oluyordu. Feromon tuzaklar sayesinde ilaç kullanımımız azaldı, sinek zararını en aza indirdik" dedi.

Selçuk: "Verim arttı, çürüme azaldı"

Döğüşbelen Mahalle Muhtarı Selçuk Gökpınar ise uygulamanın verimi artırdığını söyledi: "Narenciye, incir, hünnap gibi meyvelerde haşere baskısı artıyordu. Feromon tuzaklarla zararı azalttık, sinek popülasyonunu düşürdük. Bu sayede verimimiz arttı. Ayrıca sulama tarifelerinde bir artış yapılmaması da üretici için önemli bir destek oldu."

Döğüşbelenli üretici Salih Gökpınar da "İncirlerdeki sinek problemi yüzünden ürünleri tüketemez hale gelmiştik. Şimdi sorunsuz üretim yapabiliyoruz. Ahmet Başkan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz " ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: "Toprağımızı koruyan her adım geleceğe yapılan bir yatırımdır"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uygulamanın sadece bugün için değil, gelecek kuşaklar için de büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Aras, "Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, çiftçimizin emeğini korumak ve topraklarımızı zehirli kalıntılardan arındırmak zorundayız. Bu amaçla feromon tuzak gibi çevre dostu yöntemleri destekliyoruz. Muğla’nın bereketli topraklarında yapılan her doğru uygulama, yalnızca üretimi değil, yaşamı da korur. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.