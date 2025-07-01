Japonya Meteoroloji Ajansı, 1898 yılından bu yana ortalamada 2,34 derecelik bir artış göstererek 24.7 derece ile ülkede en sıcak Haziran ayının kaydedildiğini, kıyı sularındaki sıcaklıkta ise 1,2 derecelik bir artışla 1982 yılındaki rekorun kırıldığını bildirdi.

Japonya aşırı sıcaklıklarla mücadele ediyor. Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yayınlanan raporda, 24.7 derece ile 1898 yılından bu yana ülkede Haziran ayının en sıcak ortalama sıcaklığı kaydedildiği bildirildi. Raporda "Japonya’da istatistiklerin kaydedilmeye başlandığı 1898 yılından bu yana Haziran ayının en sıcak ortalama sıcaklığı görüldü. Yüksek basınç sistemlerinin Haziran ayında bölgede kalması nedeniyle ülke genelinde ortalama sıcaklıkta 2,34 derece artış kaydedildi. Japonya yakınlarındaki kıyı sularında ölçülen sıcaklılarda da alışılan sıcaklığın 1,2 derece üzerinde tespit edilen değer, 1982 yılında kayıt altına alınmasından bu yana en yüksek sayıları görmüş halde" ifadeleri kullanıldı. Ajans ayrıca aşırı sıcakların önümüzdeki ay boyunca da devam etmesi beklendiğini ifade ederek halka uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, ülkenin batı kesimlerinde yağmur mevsiminin geçtiğimiz hafta yaklaşık 3 hafta erkenden sona erdiğini ve bunun da kaydedilen en erken mevsim geçişi olduğunu aktardı. Meteorologlar ayrıca Japonya’da sevilen kiraz ağaçlarının, son zamanlarda sonbahar ve kış mevsimlerinin yeterince sıcak olmaması sebebiyle tam olarak çiçek açamadığını belirtirken, ünlü Fuji Dağı’nın tepesinde normal şartlarda Ekim ayında oluşması beklenen kar örtüsünün de geçen yıl Kasım ayının sonlarına kadar görünmediğini aktardı.

18 kişi sıcaklardan ölmüştü

Japonya’da geçen yıl yaz mevsiminde 2023 yılındaki gibi rekor sıcaklıklar görülmüş, aynı zamanda en yüksek sonbahar sıcaklıkları kaydedilmişti. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, 16-22 Haziran arasındaki sıcaklık dalgalarında 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle öldüğünü, 8 bin 603 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını aktarmıştı.