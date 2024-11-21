Rusya, Progress MS-29 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na kozmonotların kişisel ihtiyaçları ve deney malzemelerinden oluşan yaklaşık 2 buçuk ton ağırlığında kargo fırlattı.

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo gönderdi. Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS), Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaştırılması için Progress MS-29 uzay aracıyla yaklaşık 2 buçuk ton ağırlığında kargo fırlattı.

Soyuz-2.1a roketi ile 15.22’de (TSİ) fırlatılan uzay aracı, 50 saat 14 dakikalık uçuşun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Rus Poisk modülüne kenetlenecek. Kargo içerisinde kozmonotlar için gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri ve bazı deney araçlarının yer aldığı ifade edilerek, uzay aracının 186 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalacağı belirtildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Rus kozmonotlar Aleksey Ovchinin, Ivan Vagner ve Aleksandr Gorbunov görev yaparken, NASA adına da astronotlar Nick Haig, Donald Pettit, Butch Wilmore ve Sunita Williams çalışma yürütüyor.