Samsun’da bu yıl ikincisi düzenlenen "Enerjide Yapay Zeka Zirvesi"nde, enerji sektöründe yapay zekanın kullanımı ve teknolojik dönüşüm masaya yatırıldı.

Samsun, Sinop, Çorum, Amasya ve Ordu’da elektrik dağıtım hizmeti veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), teknoloji yatırımlarını sürdürülebilirliğe dönüştürme vizyonuyla "Enerjide Yapay Zeka Zirvesi"nin ikincisini Samsun’da gerçekleştirdi. Zirvenin açılışında konuşan YEDAŞ Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Mehmet Sami Ensari, 2025 yılını "Yapay Zeka Yılı" ilan ettiklerini belirterek yıl boyunca eğitimler, çalıştaylar ve söyleşiler düzenleyeceklerini söyledi. Bu kapsamda yıl boyunca çeşitli eğitim programları, söyleşiler ve çalıştaylar düzenlediklerini ifade eden Ensari, " Bu vizyonun önemli bir parçası olarak bugün çok değerli katılımcılarla birlikte Enerjide 2. Yapay Zeka Zirvesi’ni Samsun’da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ciliv: "Yapay zekayı her gün geliştirmek zorundayız"

Teknoloji lideri Süreyya Ciliv, zirvede yaptığı konuşmada yenilikçiliğin önemine dikkat çekerek, "İş dünyasında yenilikçilik en kritik konulardan biridir. Başarılı olmak istiyorsanız, yenilikçi olmalısınız. Bu da denemekten geçer. Elbette her deneme başarılı olmayabilir, ancak başarıya ulaşan her adım, o denemeler sayesinde ortaya çıkar. İnovasyonu sadece yeni fikirler ortaya atmak olarak tanımlamıyorum. Bana göre yenilikçilik, bir fikri topluma fayda sağlayacak şekilde hayata geçirmek demektir. Akıllı sistemler, rekabette fark oluşturuyor. Öngörü yeteneği ve anında optimizasyon artık çok kritik. Günümüzde yapay zeka destekli sistemler kurup, her gün ‘bunu nasıl daha da geliştirebiliriz?’ diye düşünmeyen şirketlerin uzun vadede başarılı olması mümkün değil. Bu nedenle şirketlerde tüm çalışanların inovasyon odaklı düşünmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İnovasyonun yalnızca fikir üretmek değil, bu fikirleri topluma fayda sağlayacak şekilde hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Ciliv, tüm çalışanların bu bakış açısıyla düşünmesi gerektiğini ifade etti.

"Yapay zeka sadece içerik üretmekle sınırlı değil"

Etkinlikte, İlke Savaşan, Dr. Osman Tufan Doğan, Göktuğ Demir ve Kaan Çetin gibi alanında uzman isimler de konuşmacı olarak yer aldı. İlke Savaşan sunumunda, üretken yapay zekanın işleyişini, bu teknolojilerin nasıl veriyle beslendiğini ve hangi alanlarda kullanılabileceğini detaylandırdı. Yapay zekanın farklı sektörlerdeki örnek uygulamalarını paylaşan Savaşan, özellikle enerji gibi yüksek hacimli veriyle çalışan alanlarda bu teknolojilerin sağladığı avantajlara dikkat çekti. Savaşan, üretken yapay zekanın sadece içerik üretimiyle sınırlı olmadığını; süreç optimizasyonu, müşteri hizmetleri ve karar destek sistemlerinde de etkili şekilde kullanılabileceğini vurguladı. Osman Tufan Doğan ise konuşmasında, enerji dünyasının hızlı dönüşümünü ve bu dönüşüm içinde dijitalleşmenin rolünü ele aldı. Enerji sistemlerinin dijital kapsamdaki yeniden değerlendirilmesini yapan Doğan, yapay zekanın yükselişinin enerji sektörüyle nasıl iç içe geçtiğini örneklerle anlattı. Ayrıca iletişim ve haberleşme teknolojilerinin enerji sektöründeki entegrasyonu ve etkisine değinerek, genişletilmiş mikro şebeke tanımını ve bu şebekelerin izleme, yönetim sistemlerini yapay zeka perspektifinden değerlendirdi. Talep tepkisi yönetimi, enerji verimliliği ve AR-GE çalışmalarında yapay zekanın kritik bir rol oynadığını vurgulayan Doğan, sektörel dönüşümün sürdürülebilirlik temelinde şekillenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.