Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) hedefe çarpma testlerini de başarıyla tamamlandı.

MKE’nin Deniz Kuvvetleri’ne yeni bir vurucu güç kazandıracak olan PİRANA KİDA’sı su üstü seyir testlerinin ardından gerçekleştirilen hedefe çarpma testlerini de başarıyla tamamlandı. 3,5 metrelik oldukça küçük ve iddialı bir hedefe başarılı bir şekilde hassas vuruş gerçekleştiren PİRANA KİDA, hedefi başarıyla imha etti.

"Düşük maliyetle yüksek etki sağlama amacıyla geliştirildi"

Konuya ilişkin MKE’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PİRANA KİDA, yüksek teknolojili harp başlığı ve tapa geliştirme kabiliyetiyle donatıldı. Asimetrik harp şartları düşünülerek tasarlanan ve operatör vasıtasıyla kumanda edilebilen, yarı otonom deniz aracı; düşük maliyetle yüksek etki sağlama amacıyla geliştirildi. SÜRÜ kullanım konseptine uygun hale gelecek olan PİRANA, düşman unsurlarının denizde tespiti sonrası, uzaktan kumandalı ya da otonom modda hedefe yönelerek çarpışma anında infilak edecek şekilde programlandı. Bu özelliği sayesinde düşman gemilerine, limanlara, üs bölgelerine sızarak etkili taarruz kabiliyeti sunuyor" ifadelerine yer verildi.