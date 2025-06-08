Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöp ayrıştırma tesisi bahçesinde yangın çıktı. Çıkan dumanlar gökyüzünü siyaha boyarken yangın, tesise sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan çöp ayrıştırma tesisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple tesisin bahçesinde bulunan çöpler alev almaya başladı. Yangın, kısa sürede büyürken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın, tesise sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.